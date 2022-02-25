25 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

25.02. 2022, пятница

В 11:00 на площадке ЖК «Да Винчи» (Екатеринбург, пер. Красный, 3) состоится выездное совещание межведомственной координационной комиссии по защите прав дольщиков. Первый заместитель председателя координационной комиссии, депутат Госдумы Сергей Бидонько, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова встретятся с представителями инициативной группы дольщиков, пострадавших от действий недобросовестного застройщика, осмотрят недостроенный дом. О ходе работ, направленных на завершение строительства, участникам встречи доложит генеральный директор Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Свердловской области Сергей Киселев.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению VI регионального фестиваля «Япония на Урале. Весна 2022». О программе и географии фестиваля, алгоритме участия в мероприятиях, особенностях проведения в связи с действующими санитарно-эпидемиологическими нормами расскажут первый заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова, министр посольства Японии в России, заведующий Информационным отделом посольства Икэгами Масаки, председатель Свердловского областного отделения общероссийского общества «Россия – Япония» Вадим Занин.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Управления Россельхознадзора по Свердловской области в 2021 году. Об основных результатах работы управления в 2021 году, динамике нарушений в сфере сельхознадзора, результатах работы информационной системы «Меркурий» и планах на 2022 год расскажут заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Свердловской области Светлана Терехова и начальник отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Свердловской области Евгения Косарева.

В 13:00 в культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» (ул. Вайнера, 11) состоится пресс-показ выставки «Русский портрет XIX – начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа». В 14:30 там же губернатор Евгений Куйвашев, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский (онлайн) и глава Екатеринбурга Алексей Орлов подпишут соглашение о взаимодействии двух музеев и реализации программ культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал».

В 15:00 в «Синара-центре» (Верх-Исетский бульвар, 15/4) состоится отчетно-выборное годовое общее собрание Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей. Основная тема собрания: «Инвестиции в инфраструктуру – основа устойчивого развития региона». В работе собрания примут участие: первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Александр Ломакин; президент РСПП Александр Шохин; губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В рамках мероприятия эксперты, представители федеральных и региональных органов власти обсудят: возможности и перспективы «Инфраструктурного меню», разработанного правительством РФ; меры по ликвидации дефицита квалифицированных кадров; внедрение на предприятиях принципов устойчивого развития, включая параметры ESG; популяризацию предпринимательской деятельности.

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