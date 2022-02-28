28 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

28.02. 2022, понедельник

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная празднованию Масленицы в Свердловской области в 2022 году. Об истории и традициях праздника, активном отдыхе в Екатеринбурге и Свердловской области, программе народных масленичных гуляний расскажут начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, директор ГБУ СО «Центр развития туризма Свердловской области» Марина Хлебникова, ведущий методист отдела по организации и проведению культурно-массовых мероприятий в сфере традиционной народной культуры Центра традиционной народной культуры Среднего Урала Анна Колосова, директор тематического центра «Парк Сказов» Алиса Ларионова, организатор массовых мероприятий «Арт-резиденции» в Черноисточинске Константин Попов.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению XI Международного музыкального фестиваля Bach-fest. О программе, участниках, концертных площадках и зарубежных гостях фестиваля расскажут первый заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова, директор Свердловской филармонии Александр Колотурский и арт-директор фестиваля Bach-fest, органист Свердловской филармонии Тарас Багинец.

В 12:00 в Екатеринбурге на площади 1905 года состоится передача Фондом святой Екатерины новой партии из 20 специализированных автомобилей скорой помощи класса В на базе Ford Tranzit городской Станции скорой медицинской помощи им. Капиноса. В церемонии примут участие: министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов; глава Екатеринбурга Алексей Орлов; владелец группы компаний «Сима-ленд», соучредитель Фонда святой Екатерины Андрей Симановский; директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев; главный врач городской Станции скорой медицинской помощи им. Капиноса Игорь Пушкарев.

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