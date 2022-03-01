1 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

01.03.2022, вторник

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, этаж) состоится пленарное заседание.

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная получению Уральским юношеским симфоническим оркестром статуса филиала Всероссийского. О значимости получения статуса для Уральского юношеского симфонического оркестра и Свердловской области, планах по обновлению состава, программе выступлений, а также о деятельности оркестра под руководством нового дирижера расскажут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина и директор Уральской специальной музыкальной школы (колледжа) Эльвира Архангельская.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная наркологической ситуации в Свердловской области в 2021 году и приуроченная к Международному дню борьбы c наркоманией, наркобизнесом и наркомафией. О статистических показателях выявления наркозависимых на территории Свердловской области, способах лечения и мерах профилактики, наиболее громких случаях задержания лиц, распространяющих наркотические вещества, расскажут главный внештатный специалист-психиатр-нарколог Уральского федерального округа, главный врач областной наркологической больницы, кандидат медицинских наук Антон Поддубный, главный нарколог Свердловской области, начальник ГБУЗ СО «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн» Олег Забродин и старший оперуполномоченный управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области Елена Чернышева.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения и постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 14:30 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 19:00 в Свердловской государственной академической филармонии (ул. Карла Либкнехта, 38а) состоится открытие XI Международного музыкального фестиваля Bach-fest. В этом году тема мероприятия «Бах и французская музыка». Концертную программу с произведениями Баха дополнит французская музыка, представленная произведениями его современников и авторов XIX-XX веков, высоко ценивших достижения композитора. На церемонии открытия также прозвучат сочинения Франсиса Пуленка и Камиля Сен-Санса.

В 19:00 на площадке клуба EverJazz (ул. Тургенева, 22) состоится ток-шоу «Разберём на атомы». Биохимик, гинеколог-эндокринолог и психолог «разберут на атомы» мифы о гормональных препаратах для женщин, бодибилдерские способы «повышения» тестостерона у мужчин и техники снижения уровня гормонов стресса на работе. О роли гормонов в женском организме в разные возрастные периоды расскажет Наталья Гептинг, эндокринолог-гинеколог. Спикер разберёт мифы о появлении лишнего веса из-за гормональных препаратов, объяснит, как правильно сдавать кровь на гормоны, и почему важно принимать гормональные средства только по назначению врача. Каким образом высокий уровень тестостерона снижает уровень эмпатии у мужчин? Почему опасно «поднимать» тестостерон и какие онкологические заболевания грозят бодибилдерам, расскажет биохимик, преподаватель УрФУ и тренер по кроссфиту Юлия Клюева. Как справляться со стрессом в мире, где работодатели ждут «коммуникабельных и стрессоустойчивых»? Об этом слушатели узнают от Олеси Земляновой, психолога Лаборатории психофизиологического обеспечения Белоярской АЭС, которая помогает повышать стрессоустойчивость сотрудникам атомной станции.

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