2 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

02.03.2022, среда

Губернатор Евгений Куйвашев совершит рабочую поездку в Нижний Тагил. Ожидается, что глава региона даст старт строительству мусоросортировочного комплекса. Также губернатор проведет заседание организационного комитета по подготовке к празднованию 300-летия Нижнего Тагила.

В 11:00 в Общественной палате Свердловской области состоятся общественные слушания «Вопросы обеспечения бесплатным горячим питанием льготных категорий граждан в образовательных учреждениях Свердловской области. Качество школьного питания». В рамках мероприятия планируется обсудить проблемы обеспечения горячим питанием школьников из многодетных семей Свердловской области, а также вопросы организации и качества питания в образовательных учреждениях Свердловской области. Мероприятие пройдет на платформе Zoom, подключение по ссылке, идентификатор конференции: 812 0432 0577, код доступа: 678.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению лыжного марафона Ural Iron 100k. Об особенностях предстоящего ультрамарафона, географии участников, а также о призовом фонде расскажут бронзовый призер Олимпийских игр по лыжным гонкам, директор ультрамарафона «Уральская железная сотня» Иван Алыпов, мастер спорта международного класса по лыжным гонкам Сергей Турышев, участница марафона Светлана Стихина.

В 16:00 состоится заседание Избирательной комиссии Свердловской области. Заседание пройдет в режиме видео-конференц-связи. Транляция будет доступна по ссылке.

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