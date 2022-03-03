3 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

03.03.2022, четверг

В 11:00 департамент информационной политики администрации Екатеринбурга проведет пресс-тур в МБУ «Центр организации движения» (ул. Гурзуфская, 48). Специалисты ЦОД проведут экскурсию для журналистов, расскажут об основных задачах муниципального учреждения.

В 11:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга заместителя начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города – главного архитектора Андрея Молокова. Брифинг посвящен проведению голосования за концепции по развитию набережной реки Исети, от улицы Ткачей до улицы Лыжников. Спикер расскажет о целях и сроках его проведения, а также планах муниципалитета по благоустройству этой территории.

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