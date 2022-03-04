4 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

04.03.2022, пятница

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы свердловского управления Роспотребнадзора в 2021 году. Об основных результатах работы управления в прошедшем году, заболеваемости инфекциями в Свердловской области, главных тенденциях в сферах качества и безопасности продуктов питания, непродовольственных товаров и потребительских услуг, итогах контрольно-надзорной деятельности расскажет руководитель управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских.

В 11:00 губернатор Евгений Куйвашев, председатель Российского Красного Креста Павел Савчук и председатель регионального отделения организации Ирина Лёвина подпишут соглашение о сотрудничестве. Церемония пройдет в резиденции губернатора (ул. Горького, 21/23, зал под куполом).

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Великому посту в 2022 году. О духовном смысле Великого поста, богослужениях в уральских храмах, гуманитарной помощи, медицинских рекомендациях по соблюдению поста, а также о том, как можно присоединиться к делам милосердия расскажут руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии и духовный наставник Православной службы милосердия протоиерей Евгений Попиченко, руководитель отдела милосердия Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии Татьяна Ананьина, руководитель отдела развития Православной службы милосердия Наталья Заякина и семейный врач, ассистент кафедры семейной медицины и профилактики УГМУ Екатерина Бандура.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная офтальмологическому здоровью свердловчан и Всемирному дню борьбы с глаукомой. О симптомах и причинах болезни, статистических показателях заболеваемости, новых методах диагностики глаукомы, а также о результатах проведения операций у пациентов с глаукомой расскажет заведующая отделение функциональной диагностики и лечебного контроля Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» Ольга Сафонова.

В 13:00 в библиотеке Уральского института управления – филиала РАНХиГС состоится конкурс для студентов, владеющих русским языком как иностранным. В мероприятии примут участие порядка 60 чтецов. Доцент кафедры иностранных языков Нина Бугуева выступит на мероприятии в качестве модератора. Студенты из Гаити, Ирака, Кот-Д'Ивуара, Сирии, Египта и Иордании прочтут стихотворения Пушкина, Есенина, Евтушенко, Плещеева, Симонова. После чтения участников ждет викторина «Вопрос-ответ». Мероприятие закончится выбором лучших чтецов, вручением памятных сувениров и чаепитием.

В 18:30 в «Точке кипения – Екатеринбург» в ​Ельцин-центре (ул. ​Бориса Ельцина, 3а, ​5 этаж) пройдет первый женский форум «Роль женщины в формировании положительного имиджа Свердловской области». Организатор мероприятия – АНО «Клуб общественных инициатив» при поддержке правительства региона. Помимо основной программы на форуме пройдет презентация проекта «Благотворительный туризм».

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