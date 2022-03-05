5 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

05.03.2022, суббота
- В 09:00 на территории Pine Creek Golf Resort (Сысертский р-н, мкр. Лесной Ручей) стартует лыжный сверхмарафон протяженностью в 100 км Ural Iron 100k. Церемония награждения запланирована на 17:00.
- В 11:00 состоится онлайн-брифинг заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, посвященный мерам по противодействию Covid-19. Трансляция будет доступна на странице Свердловской области во «ВКонтакте».
- В 15:00 в ассоциации «Особые люди» на площадке Социального общественного центра помощи и поддержки гражданских инициатив (Екатеринбург, ул. Малышева, 6) состоится праздник для семей с детьми и молодыми людьми с инвалидностью. Мероприятие посвящено Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. Праздник пройдет в формате квеста.
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