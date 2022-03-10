10 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

10.03.2022, четверг

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная премьере спектакля «Афазия. Помогите найти человека» (по пьесе А. Кизиковой), созданного победителями студенческого театрального проекта «Мастерская_Театр_Урал «Твоё время». О предстоящей премьере, создании спектакля, театральной лаборатории и финансовой поддержке молодых режиссеров, драматургов, сценографов и актеров расскажут ректор Екатеринбургского государственного театрального института Анна Глуханюк, руководитель образовательно-театральных программ Екатеринбургского государственного театрального института Ирина Колесникова, сценограф спектакля Евгения Хасанова, художественный руководитель региональной молодежной лаборатории театра и фольклора Максим Линников, студенты ЕГТИ, актеры спектакля Евгения Бурмака и Арсений Чудецкий.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Дню архивов в России. Об основных итогах работы Управления архивами в 2021 году, межведомственном взаимодействии государственных и муниципальных архивов в рамках выявления и приобретения архивных документов (копий) по истории рода Демидовых, о запланированных на 2022 год мероприятиях расскажет начальник Управления архивами Свердловской области Роман Тараборин.

В 12:00 от Дома офицеров Центрального военного округа (ул. Первомайская, 27) стартует автопробег в поддержку действий Вооруженных сил РФ по демилитаризации и денацификации территории Украины, а также защиты русского населения ДНР и ЛНР, организованный региональными отделениями Общероссийских организаций «Офицеры России» и «Сильная Россия». Автопробег пройдет по улицам города.

В 12:30 в деревне Универсиады пройдет пресс-тур, энергетики «Т Плюс» покажут и расскажут, как завершается строительство котельной и тепловой сети, которые обеспечат теплом спортивные объекты и общежития деревни.

В 14:00 на площадке модернизированной библиотеки № 40 (ул. Старых Большевиков, 18) открывается Центр конструктивизма. Событие проходит в рамках мультиформатного проекта «Екатеринбург. PRO Конструктивизм». Для СМИ проведут ознакомительную экскурсию.

С 18:30 до 20:30 в ТЦ «Европа» (пр. Ленина, 25) департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга проведет открытую лекцию, посвященную обсуждению стандарта комплексного благоустройства набережных, парков, скверов и бульваров. Авторы проекта, доцент кафедры городского строительства Уральского федерального университета Алексей Хриченков и профессор кафедры биоразнообразия и биоэкологии УрФУ Алена Третьякова, представят основные положения стандарта екатеринбуржцам, чтобы обсудить и доработать документ с учётом мнения горожан.

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