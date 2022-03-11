11 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

11.03.2022, пятница

В 09:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная декларационной кампании 2022 года. Об особенностях кампании текущего года, процедуре подачи деклараций, ответственности налогоплательщиков за несвоевременную подачу налоговой декларации расскажет заместитель руководителя УФНС России по Свердловской области Лидия Исаева.

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