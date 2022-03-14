14 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

14.03.2022, понедельник

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к финалу XXIII Общенациональной литературной премии им. П.П. Бажова. О финальных мероприятиях подготовки премии, критерияхотбора кандидатов шорт-листа, особенностях процедуры награждения, а также о сотрудничестве с Ассамблеей народов Евразии расскажут начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, писатель, драматург, публицист, продюсер, общественный деятель, председатель правления Интернационального союза писателей Александр Гриценко, писатель, председатель правления екатеринбургского отделения Союза писателей России, почетный член Интернационального союза писателей Борис Долинго и член жюри премии, первый заместитель директора филологического факультета УрФУ Валерий Гудов.

В 16:00 (екб) hh.ru проведет онлайн-встречу, посвященную переменам на рынке труда «Сверхновый рынок труда: аналитика данных и прогнозы». Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности, расскажет, какие колебания заметны уже сейчас, как текущая ситуация отразилась на рынке труда и какие видны риски. Регистрация по ссылке.

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