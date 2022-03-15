15 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

15.03.2022, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное заседание. Депутаты рассмотрят вопросы, касающиеся работы счетной палаты, правил землепользования и застройки и благоустройства города.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную работе рестораторов в новых экономических условиях. Рестораторы перестраивают работу бизнеса: насколько вырастет средний чек и как изменится меню в заведениях? Какие меры помогут компаниям удержаться на рынке и сохранить сотрудников? Будут ли открываться новые заведения в Екатеринбурге? На эти и другие вопросы ответят: ресторатор Кирилл Шлаен («Большой грузинский», «Агонь», Carbonara и др.); генеральный директор федеральной сети «Сушкоф и Дель Песто» Михаил Кольцов; основатель кофейни «Папа Карло» Александр Некрасов. Онлайн-трансляция будет идти только на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 13:30 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню защиты прав потребителей. Об основной статистике в сфере защиты прав потребителей Свердловской области, межведомственном взаимодействии в этом направлении, а также о самых проблемных сферах расскажут директор Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева, начальник отдела защиты прав потребителей на рынке услуг и непродовольственных товаров Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Татьяна Шулешова, начальник консультационного центра для потребителей Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области Ирина Короленко.

В 18:00 в Доме журналистов (ул. Клары Цеткин, 1) состоится заседание Экспертного клуба Свердловской области, участники которого обсудят новые меры поддержки семей с детьми, анонсированные президентом России. Сколько семей в Свердловской области могут претендовать на получение пособия, какие дополнительные меры поддержки семей с детьми действуют в Свердловской области, какие необходимы меры психологической поддержки населения – в том числе подростков – в стремительно меняющемся мире? На эти и другие вопросы ответят: Алексей Сабитов – заместитель министра социальной политики Свердловской области; Марина Черкасова – председатель Свердловского областного отделения Российского детского фонда; Лариса Крапивина – член Общественной палаты Свердловской области, руководитель центра гражданско-патриотического воспитания «Каравелла»; Андрей Русаков – директор Центра европейско-азиатских исследований; Андрей Мозолин – директор центра «Аналитик»; Анатолий Гагарин – руководитель Экспертного клуба Свердловской области.

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