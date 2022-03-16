16 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

16.03.2022, среда

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по аграрной политике и земельным отношениям.

В 10:00 начнется онлайн-брифинг (трансляция будет идти на портале екатеринбург.рф) главного врача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александра Харитонова, который расскажет о вакцинации от клещевого энцефалита, которая начинается в медицинских учреждениях города. Он пояснит, кому необходимо поставить прививку в первую очередь, даст прогноз активности опасных членистоногих в этом году и ответит на вопросы журналистов.

В 10:30 начнется онлайн-брифинг (трансляция будет идти на портале екатеринбург.рф) заместителя главы Екатеринбурга Владимира Гейко, который поделится информацией о мерах, принимаемых муниципалитетом по решению вопроса ветхого и аварийного жилья.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную новым схемам мошенничества. Эксперты фиксируют всплеск звонков уральцам от лица банков: какие новые схемы используют мошенники? Как компании усиливают защиту личных данных пользователей? Как защитить свои сбережения и личные данные? На эти и другие вопросы ответят: Артем Лаздынь, начальник отдела по борьбе с мошенничествами Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области; Олег Седов, директор по развитию направления «Киберграмотность населения» компании «Ростелеком-Солар»; Дмитрий Назаров, заведующий кафедрой бизнес-информатики УрГЭУ. Онлайн-трансляция будет идти на YouTube-канале «Интерфакса».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке уральских пловцов к Международному чемпионату по зимнему плаванию «Карелия-2022». Об особенностях подготовки к чемпионату, программе соревнований, особенностях дистанций и дисциплин в этом году, географии участников и призах расскажут президент Федерации зимнего плавания Свердловской области Василий Ястребов, мастер спорта по плаванию, призер региональных и российских соревнований Татьяна Койкова, призер региональных и российских соревнований Андрей Редикульцев.

В 12:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2) пройдет церемония открытия детского турнира по шахматам на Кубок губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Турнир проводится в рамках Международного фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры». На соревнования по быстрым шахматам среди мальчиков и девочек до 9, до 11 и до 13 лет, а также юношей и девушек до 15 лет заявлены более 300 участников. Участниками церемонии открытия фестиваля «Сильные фигуры» станет министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, прославленные российские спортсмены, а также гроссмейстеры мирового уровня.

В 14:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству.

В 15:30 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма.

В 16:00 в областном Доме правительства (пл. Октябрьская, 1, 10 этаж) состоится заседание Избирательной комиссии Свердловской области.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»