17 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

17.03.2022, четверг

В 11:00 в рамках партпроекта ЕР «Народный контроль» (сбор на ул. Розы Люксембург, 7) активисты проведут мониторинг пунктов приема металлолома. Спикер – Дмитрий Чукреев, региональный координатор проекта.

В 12:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга председателя комитета по организации бытового обслуживания населения Максима Афанасьева. Брифинг посвящен итогам развития рынка бытовых услуг и тенденциям в 2022 году.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная возможным туристическим направлениям и нововведениям в сфере туризма. О перспективах развития российского рынка туриндустрии, возможных туристических направлениях в 2022 году и нововведениях в туризме расскажут вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, заместитель губернатора Ненецкого автономного округа Татьяна Логвиненко, министр курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики Мурат Шогенцуков, руководитель уральского отделения Российского союза туриндустрии, президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная работе национальной платежной системы «Мир». О возможностях и количестве пользователей карт «Мир», работе национальной платежной системы в период ограничений на использование в России систем Visa и Masterсard, а также о нефинансовых сервисах карты «Мир» расскажет директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова (Москва).

В 13:30 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению итогов форума «Большой открытый диалог». О мерах поддержки бизнеса, новых вызовах, возможностях уральской промышленности находить альтернативные направления развития расскажут заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин и вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты Даниил Мазуровский.

В 18:00 на площадке Дома журналистов (ул. Клары Цеткин, 1) начнется встреча Экспертного клуба Свердловской области «Новые вехи российской истории: итоги Русской весны 8 лет спустя». Вопросы для дискуссии: перспективы развития «Русского Мира»; как будут развиваться отношения России с другими странами, в том числе США и странами Евросоюза; как выиграть информационную войну, развернутую против России в зарубежных СМИ и социальных сетях? Участники: Анатолий Гагарин, профессор кафедры политических наук УрФУ, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, руководитель Экспертного клуба Свердловской области; Александр Левин, председатель Общественной палаты Свердловской области, председатель СРО Союза журналистов; Лариса Крапивина, член Общественной палаты Свердловской области, руководитель центра гражданско-патриотического воспитания «Каравелла»; Андрей Мозолин, директор центра «Аналитик»; Сергей Полыганов, председатель совета фонда «Бажов»; Андрей Русаков, директор Центра европейско-азиатских исследований; Евгений Фатеев, руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного союза, писатель, публицист, автор книги «Украинские уроки».

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