18 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

18.03.2022, пятница

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению VI Регионального конкурса «Женский облик науки» в Екатеринбурге. О целях и задачах конкурса, номинациях и количестве участников, программе мероприятий, критериях, по которым проходит оценка конкурсанток, а также о важности научных разработок для бизнеса расскажут председатель Свердловского отделения Российского союза молодых ученых, кандидат экономических наук Ольга Ергунова, президент Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области Анатолий Филиппенков, член совета Международного сообщества PRO женщин Оксана Макаркина, директор по развитию Уральского союза туриндустрии Надежда Никифорова, почетный консул Италии в Екатеринбурге Роберто Д'Агостино.

В 11:00 в Екатеринбургском театре кукол (ул. Мамина-Сибиряка, 143) в честь Международного дня кукольника, который празднуется 21 марта, для журналистов проведут экскурсию по закулисью, также пройдет презентация процесса изготовления кукол и работы с ними.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная развитию отрасли индивидуального жилищного строительства в 2022 году. О главных препятствиях на пути развития рынка индивидуального жилищного строительства в России, оценке отрасли за последние четыре года, прогнозе развития рынка загородной недвижимости на период 2022-2024 гг., а также о целевых ипотечных программах на индивидуальное строительство расскажет президент Ассоциации ИЖС Максим Назаренко.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению третьего детского фестиваля-конкурса «Свободный стих» в 2022 году. О номинациях, работах участников и критериях отбора, а также о значимости поддержания интереса детей и подростков к произведениям классической и современной поэзии расскажут директор Объединенного музея писателей Урала и фестиваля «Свободный стих» Ирина Евдокимова, куратор фестиваля, научный сотрудник музея «Литературная жизнь Урала XX века» Елизавета Коптелова и эксперт, член жюри фестиваля прошлых лет, заместитель редактора журнала «Урал» Надежда Колтышева.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная способам снижения уровня психического напряжения. О статистике социологических исследований, методах и технологиях работы с социально-стрессовыми расстройствами, о том, как справиться с паникой на фоне происходящих событий в России и мире расскажет клинический психолог, начальник отдела Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Анна Ткач.

В 13:00 в Историческом сквере Екатеринбурга (на площадке перед «капсулой времени») начнется митинге-концерт, посвященный годовщине Крымской весны. Участие в мероприятии примут губернатор Евгений Куйвашев, руководитель Дома добровольцев Свердловской области Евгений Дайнес, герой России Сергей Воронин, директор Качканарского горно-промышленного колледжа Анатолий Белан, переехавший на Урал с Донбасса, а также руководители региона, спортсмены-олимпийцы и паралимпийцы, представители общественности. Одновременно с митингом-концертом по центру Екатеринбурга пройдет автопробег, который завершится на площади 1905 года.

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