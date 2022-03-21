21 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

21.03.2022, понедельник

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню людей с синдромом Дауна. О диагностике синдрома в период беременности, мерах социальной поддержки, создании проектов по снижению количества отказов от детей с синдромом Дауна, а также о профессиональной самореализации подростков с особенностями развития расскажут врач-генетик, исполняющая обязанности заведующей отделением медико-генетического консультирования клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка», кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ Наталья Никитина, председатель Свердловской общественной областной организации поддержки людей с синдромом Дауна и их семей «Солнечные дети» Дарина Капустина и исполнительный директор автономной некоммерческой организации инвалидов и людей в трудной жизненной ситуации «Я могу! Я есть! Я буду!" Татьяна Черкасова.

В 16:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная созданию технопарка универсальных педагогических компетенций УрГПУ. О технопарках универсальных педагогических компетенций «Учитель будущего поколения России», функционировании технопарка Уральского государственного педагогического университета, подготовке учителей с учетом новой инфраструктуры и модернизированного оборудования, задачах социального партнерства, а также о подготовке педагогов для городов присутствия УГМК и других территорий расскажут ректор Уральского государственного педагогического университета, профессор, доктор психологических наук Светлана Минюрова и начальник отдела высшего образования и развития педагогических кадров министерства образования и молодежной политики Свердловской области Альберт Шавалиев.

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