22 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

22.03.2022, вторник

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, этаж) состоится очередное пленарное заседание. Депутаты заслушают отчет начальника ГУ МВД по Свердловской области Александра Мешкова о деятельности управления в 2021 году, также перед ними выступит глава регионального министерства АПК и потребительского рынка Артем Бахтерев с докладом о развитии торговли в Свердловской области.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям,

промышленности и предпринимательской деятельности.

В 10:00 в Железнодорожном суде Екатеринбурга (ул. Пехотинцев, 23) состоится заседание по делу Антона Калинина, который обвиняется в том, что устроил стрельбу в подъезде жилого дома, напав на отца с сыном-инвалидом.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

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