23 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

23.03.2022, среда

В 09:30 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью. Выездная часть заседания начнется в 10:15 в городском медиацентре «Салют» (ул. Толмачева, 12).

В 09:30 от здания администрации города Екатеринбурга отправится пресс-тур, посвященный уборке города. Специалисты комитета благоустройства оценят качество уборки улично-дорожной сети и вывоза снега в Верх-Исетском и Железнодорожном районах.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная борьбе с оборотом фальшивых банкнот. О статистике выявления поддельных денежных купюр в Екатеринбурге и Свердловской области, ответственности за оборот фальшивых банкнот, мерах профилактики, а также о том, как распознать подделку, расскажут начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области Дания Пустякова, эксперт отдела организации экспертизы денежных знаков Уральского ГУ Банка России Наталья Завьялова и начальник Управления наличного денежного обращения Уральского ГУ Банка России Максим Артемьев.

В 11:30 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, со двора) отправится на выездное заседание в МБОУ СОШ № 179 (п. Северка, ул. Строителей, 48) постоянная комиссия по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) в Свердловской области и реализуемых ими проектах. О поддержке СО НКО в Свердловской области, критериях отбора проектов, грантовых конкурсах, а также о значимости деятельности социально ориентированных организаций расскажут пресс-секретарь Фонда президентских грантов Наталья Галанина, директор Департамента внутренней политики Свердловской области Антон Третьяков, начальник отдела экономической политики в социальной сфере Министерства экономики и территориального развития Свердловской области Наталья Нечкина, председатель Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Юрий Судаков, президент АНО «Белая трость» Олег Колпащиков и директор Благотворительного фонда «Менора» Ирина Гуткина.

В 12:30 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга председателя комитета по товарному рынку администрации города Ивана Бескрестнова. Он расскажет о мерах поддержки некоммерческих садоводческих товариществ и ответит на вопросы журналистов.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, приуроченная ко Всемирному метеорологическому дню и Дню работников гидрометеорологической службы России. О планах работы Уральского УГМС на 2022 год, нововведениях в работе при мониторинге состояния окружающей среды, а также о погоде на весенний период в Свердловской области расскажут заместитель начальника гидрометеорологического центра Уральского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, начальник Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды Оксана Банникова и главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

В 15:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

В 13:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную изменениям во внешнеэкономической деятельности уральских предприятий. Как санкции повлияли на внешнеэкономическую деятельность: с какими трудностями в первую очередь столкнулись бизнесмены? Как перестраиваются логистические цепочки? На эти и другие вопросы ответят: Михаил Козлов, вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты; Александр Цыганков, руководитель зарубежного представительства Национальной экспортно-страховой компании KazakhExport; Кирилл Леденцов, директор по логистике транспортной компании «КИТ» (Россия и СНГ). Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

С 14:00 до 17:00 в конференц-зале ТЦ «Европа» (пр. Ленина, 25, 2 этаж, вход с ул. Вайнера) состоится заседание жюри конкурса на разработку концепции набережной реки Исети, от ул. Ткачей до ул. Лыжников. Участники конкурса – семь архитектурных команд презентуют свои проекты, затем состоится пресс-подход организаторов конкурса, после чего жюри на рейтинговой основе выберет победителя, имя которого объявят в конце мероприятия.

В 14:00 в екатеринбургской школе № 1 (Верх-Исетский бульвар, 23) состоится ЕГЭ по базовой математике для родителей. Вместе с ними пробный экзамен сдаст министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

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