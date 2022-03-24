24 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

24.03.2022, четверг

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению VI Международного детско-юношеского конкурса исполнителей классического танца «Щелкунчик приглашает» в Екатеринбурге. О целях и задачах конкурса, программе мероприятия, составе жюри, количестве и географии юных участников, а также о наградах для лауреатов расскажут председатель жюри Международного конкурса классического танца «Щелкунчик приглашает», народный артист России, художественный руководитель балетной труппы Большого театра (2011-2016 гг.) и Московского музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко (2008-2011 гг.) Сергей Филин, заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, начальник управления культуры Администрации города Екатеринбурга Илья Марков, директор муниципального театра балета «Щелкунчик» Елена Давыдова, художественный руководитель театра балета «Щелкунчик» Петр Базарон.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Об уровне заболеваемости в регионе, мерах профилактики, способах диагностики и лечения туберкулеза, рисках распространения заболевания среди осужденных и перенесших коронавирус, а также о программе мероприятий, приуроченных ко Дню борьбы с туберкулезом расскажут заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева, главный внештатный фтизиатр Министерства здравоохранения Свердловской области, главный внештатный детский фтизиатр Минздрава РФ по УрФО, к.м.н. Наталья Камаева, заместитель главного врача по организационно-методической работе ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер» Александр Бревнов и главный фтизиатр – врач ФКУЗ МСЧ-66 ФСИН России, к.м.н. Светлана Карсканова.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвящённую состоянию уральского туррынка в новых экономических реалиях. Туррынок о перспективах отрасли: как изменилась работа туркомпаний на Урале в выездном туризме? Всех ли организованных туристов удалось вернуть в Екатеринбург? Как организован возврат средств за приобретенные туры? Есть ли спрос на бронирования путешествий за рубеж? На эти и другие вопросы ответят: Александр Осауленко, директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь»; Михаил Мальцев, руководитель Уральского отделения Российского союза туриндустрии, директор Уральской ассоциации туризма; Анна Смирнова, заместитель директора туроператора «Море трэвел», член правления Уральской ассоциации туризма. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 12:00 в Храме на Крови (ул. Царская, 10) начнется встреча с чемпионом мира по шахматам Сергеем Карякиным. Пресс-подход пройдет в 11:50.

В 13:30 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, со двора) на выездное заседание отправится депутатская группа «Содействие развитию восьмого района «Академический». Участники заседания обсудят вопросы развития муниципальных образовательных учреждений в районе.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное пленарное заседание общественной палаты города.

В 14:45 на аэродроме ДОСААФ «Логиново» Белоярского городского округа пройдут сборы по десантной подготовке в Главном управлении МЧС России по Свердловской области. В сборах примут участие спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда, пожарные подразделений Главного управления МЧС России по Свердловской и спасатели Уральского учебного спасательного центра МЧС России. Участники сборов отработают спуски с вертолета Ми-8 при помощи спусковых роликовых устройств (СУ-Р) на ограниченный участок местности. В десантировании также будут принимать участие кинологические расчеты.

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