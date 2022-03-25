25 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

25.03.2022, пятница

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная состоянию шахматного спорта в России и Свердловской области. Об уровне развития шахматного спорта, мерах поддержки, перспективах развития Федерации шахмат Свердловской области, а также о шахматном турнире претендентов 2022 года расскажут российский гроссмейстер Сергей Карякин и исполнительный директор Федерации шахмат Свердловской области, директор Уральской шахматной академии Альберт Степанян.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная планам работы учреждений культуры Свердловской области на 2022 год и празднованию Дня работника культуры РФ. О работе учреждений культуры Свердловской области в прошлом году и планах на 2022 год, деятельности творческих коллективов, запланированных выставках, реализации культурных проектов расскажут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, директор Свердловской филармонии Александр Колотурский и директор Уральского центра народного искусства имени Е.П. Родыгина Марина Боровкова.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная

старту нового сезона всероссийского конкурса «Большая перемена». О целях и задачах конкурса, номинациях и количестве участников, региональной программе мероприятий, работе детского оргкомитета, а также о планах регионального оператора по сопровождению конкурса в Свердловской области расскажут директор департамента молодежной политики Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Олег Гущин, директор Дворца молодежи Александр Слизько, педагог-организатор центра социально-гуманитарных проектов Дворца молодежи, организатор региональной программы всероссийского конкурса «Большая перемена» Наталья Лытина и координатор региональной команды конкурса (детский оргкомитет), обручающаяся Дворца молодежи Яна Петрова.

В 14:30 в школе № 215 «Созвездие» (ул. Чемпионов, 11, вход со стороны улицы Чемпионов) состоится пресс-тур, посвященный подключению школ Екатеринбурга к нейросети по аудиоаналитике происходящего. В мероприятии примут участие заместитель начальника департамента образования администрации Екатеринбурга Михаил Ладейщиков, директор школы № 215 «Созвездие» Инна Гумбатова, руководитель компании «Недремлющее Око» Леонид Стариков.

В 17:30 на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (павильон № 2) состоится пресс-подход в рамках первого Всероссийского турнира по художественной гимнастике «Ты можешь сам» на призы Олимпийской чемпионки Ольги Глацких. Участники пресс-подхода: депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Погудин, исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Свердловской области Сергей Набоких, основатель и владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский, олимпийская чемпионка в групповых упражнениях по художественной гимнастике, заслуженный мастер спорта России Ольга Глацких, а также известные спортсмены и участники соревнований.

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