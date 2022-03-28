28 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

28.03.2022, понедельник

В 15:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга заместителя главы Екатеринбурга Алексея Бубнова, посвященного началу Месячника чистоты в Екатеринбурге. Спикер расскажет, какие задачи предстоит решить службам благоустройства, какие силы и средства будут для этого использоваться, а также ответит на вопросы журналистов.

В 16:00 в здании Института строительства и архитектуры УрФУ (ул. Мира, 17) состоится пресс-тур в гимназию № 2, посвященный проекту открытия «строительных классов» в школах Екатеринбурга. В гимназии пройдет одно из первых занятий строительного класса, представители учебного заведения, УрФУ и одной из строительных компаний города расскажут ребятам о профессии инженера-строителя, познакомят с современными строительными технологиями и материалами.

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