29 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

29.03.2022, вторник

В 09:45 в Главном управлении МЧС России по Свердловской области (Екатеринбург, ул. Евгения Савкова, 57, 305-я пожарно-спасательная часть) пройдут областные соревнования среди пожарных и спасателей по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации дорожно-транспортных происшествий. Участники с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокируют «пострадавших» из автомобиля, попавших в ДТП, и окажут им первую помощь.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное заседание. По его окончании пройдет заседание депутатской группы «Содействие развитию Ленинского района города Екатеринбурга».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению образовательной акции «Тотальный диктант» в Екатеринбурге в 2022 году. О проведении акции в Екатеринбурге и нововведениях этого года, форматах проведения и авторе текста расскажут координатор акции «Тотальный диктант» в Екатеринбурге, председатель Уральской гильдии преподавателей русского языка как иностранного Алексей Боталов, доктор филологических наук, директор департамента «Филологический факультет» УрФУ Анна Плотникова.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная мерам поддержки промышленников и предпринимателей в Свердловской области. О численности и состоянии субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области, федеральных и региональных мерах поддержки бизнеса, об альтернативных направлениях развития, а также о работе антикризисной горячей линии для предпринимателей расскажут заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев, первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов и заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Сергей Коровин.

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