30 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

30.03. 2022, среда

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную тенденциям на рынке недвижимости в новых экономических реалиях. Резкие колебания спроса на рынке недвижимости отмечают эксперты: сохранится ли динамика ипотечного кредитования? Как трансформируется предложение на фоне меняющихся банковских ставок? На эти и другие вопросы ответят: Илона Соболева, президент Уральской палаты недвижимости; Евгений Болотин, заместитель председателя Уральского банковского союза. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате* состоится пресс-конференция, посвященная старту приема заявок в первые классы в Свердловской области. О количестве будущих первоклассников в Екатеринбурге и городах Свердловской области, количестве мест в образовательных учреждениях, особенностях подачи заявлений на зачисление первоклассников в школы в 2022 году расскажут заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Евгений Бирюк, заместитель министра цифрового развития и связи Свердловской области Роман Маточкин, начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Константин Шевченко и прокурор города Светлана Кузнецова.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате* состоится пресс-конференция, посвященная анализу состояния репродуктивного здоровья уральцев по итогам 2021 года. О репродуктивном здоровье и доступности процедуры ЭКО в Свердловской области, а также о новых технологиях в клинической эмбриологии и инновационных методах лечения бесплодия расскажут главный врач акушер-гинеколог Свердловской области Антонина Кузнецова, генеральный директор Центра семейной медицины, к.м.н. Диляра Медведская, главный врач клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка» Елена Николаева.

В 14:30 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате* состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. Об организации сопровождаемого проживания для людей с инвалидностью (в том числе с расстройством аутистического спектра) в Свердловской области, реализации Национальной социальной инициативы по оказанию помощи людям с расстройствами аутистического спектра, а также о проведении акции «Зажги синим» в Екатеринбурге расскажут уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, начальник отдела по делам инвалидов Министерства социальной политики Свердловской области Татьяна Любушкина, начальник отдела образования детей с особыми образовательными потребностями Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Светлана Блаженкова, заместитель начальника управления культуры администрации Екатеринбурга Любовь Бондаренко, президент ассоциации «Особые люди» Татьяна Флеганова, руководитель регионального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра Татьяна Захарова.

В 16:00 на площадке медиазала Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3) пройдет воркшоп для архитекторов и дизайнеров, посвященный апробации стандарта комплексного благоустройства набережных, парков, скверов и бульваров Екатеринбурга. Мероприятие проводит департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга совместно с УрФУ. Участники воркшопа с учетом рекомендаций стандарта комплексного благоустройства предложат концепции общественных пространств: набережной Верх-Исетского пруда, сада Нурова, сквера в районе улиц Грибоедова – Тружеников.

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