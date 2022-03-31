31 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

31.03.2022, четверг

В 11:00 в Карпинском городском суде будет вынесен приговор Юлии З, матери «девочки из шкафа».

В 12:00 в Общественной палате Свердловской области (ул. Малышева, д. 101, ауд. 301) состоится подписание соглашений о сотрудничестве при проведении ежегодного конкурса по присвоению общественного статуса Свердловской области «Достояние Среднего Урала». Документ подпишут председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин, министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков, председатель Избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко, директор Департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

В 17:00 на вопросы жителей региона ответит заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов. Тема эфира: «Импортозамещение и стабилизация производства». Вопросы по теме можно задать в комментариях. Эфир пройдет на странице областного правительства «ВКонтакте».

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