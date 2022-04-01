1 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

01.04.2022, пятница

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная охране птиц и популяризация бердинга в Свердловской области. О редких и охраняемых видах птиц в Свердловской области, их мониторинге и реабилитации, а также об антистрессовом эффекте бердинга расскажут кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга, основатель проекта EkaterinBird Нина Садыкова, старший научный сотрудник Центра по мониторингу и реабилитации хищных птиц «Холзан» Руслан Салимов и ветеринарный врач, специалист по болезням птиц, рептилий, экзотических и декоративных млекопитающих, директор специализированной ветеринарной клиники «Зооспец» Татьяна Суркова.

В 11:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга, посвященного первым итогам записи первоклассников в школы города. Начальник департамента образования администрации города Константин Шевченко и заместитель министра цифрового развития и связи Свердловской области Роман Маточкин расскажут, как проходила запись, и поделятся информацией о количестве зарегистрированных на момент начала брифинга заявлений.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная ситуации в сфере труда и занятости населения в Свердловской области. О мерах поддержки рынка труда в регионе, социальном партнерстве предприятий, власти, профсоюзов, ситуации с трудоустройством граждан, изменениях в трудовом законодательстве, а также о востребованных специальностях и открытых вакансиях на бирже труда расскажет директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к детской оздоровительной кампании. Об особенностях ее проведения в 2022 году, проверках детских лагерей, а также о новых санитарно-эпидемиологических нормах расскажут начальник отдела дополнительного образования, летнего отдыха и сопровождения одаренных детей Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Сергей Карсканов, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева и государственный инспектор по пожарному надзору по Свердловской области Руслан Артемьев.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная развитию туристических направлений и маршрутов в новых экономических условиях. О новых туристических направлениях на лето 2022 года, ситуации в туристической отрасли в стране и мире, субсидированных авиабилетах, а также о программе и географии участников Международной туристской выставки «Лето-2022» в Екатеринбурге расскажут вице-президент Российского союза туриндустрии, директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко, заместитель губернатора Ненецкого автономного округа Татьяна Логвиненко, заместитель главы администрации города Перми Виктор Агеев, руководитель представительства Уральской ассоциации туризма в Аланье (Турция) Виктория Замятина и заместитель коммерческого директора авиакомпании Red Wings Дмитрий Мясников.

В 16:00 в библиотеке им. В. Г. Белинского состоится встреча любителей и знатоков птиц, посвященная Международному дню птиц и 20-летию со дня рождения Центра мониторинга и реабилитации хищных птиц «Холзан». В мероприятии примут участие: Александра Хлопотова, председатель Екатеринбургского отделения Союза охраны птиц России; Михаил Шершнев, научный сотрудник Висимского заповедника; Светлана Погудина, пресс-секретарь Центра мониторинга и реабилитации хищных птиц «Холзан»; Марина Галишева, педагог-орнитолог Городского детского экологического центра; Евгений Шевченко, педагог-орнитолог Городского детского экологического центра; Анна Постовалова, заведующая научно-просветительским отделом Екатеринбургского зоопарка; Нина Садыкова, биолог, организатор движения бердвотчеров в Екатеринбурге EkaterinBird.

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