4 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

04.04.2022, понедельник

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная текущей ситуации с заболеваемостью Covid-19 в мире и перспективам преодоления пандемии. О последних статистических данных в России и в мире, особенностях течения коронавирусной инфекции у детей и подростков при заболевании новыми штаммами, а также о перспективах преодоления пандемии расскажут президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН, академик РАН Валерий Черешнев и главный научный сотрудник лаборатории иммунологии воспаления Института иммунологии и физиологии УрО РАН, главный детский иммунолог Министерства здравоохранения Свердловской области, профессор, доктор медицинских наук Ирина Тузанкина.

В 15:00 состоится рабочий визит заместителя председателя правительства Свердловской области Дмитрия Ионина на производственную площадку ООО «Гидронт» (Белоярский район, пос. Прохладный, ул. Индустриальная, строение 11). На предприятии реализуется инвестиционный проект по организации импортозамещающего производства гидравлической аппаратуры при помощи цифровых двойников. Автобус для журналистов отправится в 13:00 от резиденции губернатора (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23).

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