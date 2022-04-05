5 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

05.04.2022, вторник

В Екатеринбурге пройдет первая тренировка парада войск, посвящённая празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. С 07:40 до 09:30 будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Дорожной (от Окраинной до Городской), а с 09:00 до 14:00 – по улицам 2-й Новосибирской (от Палисадной до Окружной), Зенитчиков (от Палисадной до Братской), Палисадной (от 2-й Новосибирской до Окраинной), Окраинной (от Палисадной до Эскадронной), Эскадронной (от Окраинной до Новосибирской), Новосибирской (от Эскадронной до 2-й Новосибирской).

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная ситуации в сфере самозанятости в Свердловской области. О возможностях и ограничениях статуса «самозанятый», преимуществах специального налогового режима, сферах деятельности, где граждане чаще всего оформляют самозанятость, а также о работе по выдаче займов для самозанятых граждан расскажут уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев и начальник отдела налогообложения юридических лиц Управления ФНС России по Свердловской области Юлия Смирнягина.

В 10:30 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения, постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению и постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 12:00 в выставочном павильоне региональной выставки-продажи сельхозтехники (Сысертский район, пос. Большой Исток, ул. Свердлова, 42, площадка АО «Б-Истокское РТПС») состоится торжественное открытие выставки сельхозтехники и оборудования «Урал-Агро-2022». Планируется участие первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова. На выставке продукцию представят более 90 предприятий. Выставка продлится с 5 по 7 апреля.

В 12:40 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 12:40 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 404) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

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