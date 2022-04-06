6 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

06.04.2022, среда

В 09:30 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 10:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, со двора) на выездное совместное заседание отправятся постоянная комиссия по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью и постоянная комиссия по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике. Участники заседания посетят «Фабрику-кухню» (ул. Красных Партизан, 9) и ЦК «Орджоникидзевский» (ул. Кировградская, 11).

В 13:30 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная развитию кадрового потенциала отрасли информационных технологий в новых экономических условиях. О подготовке и обучении IT-специалистов в Свердловской области, преимуществах отечественных информационных продуктов перед иностранными, а также о том, какие меры поддержки необходимо принять, чтобы IT-специалисты оставались в России, расскажут директор института радиоэлектроники и информационных технологий Уральского федерального университета Илья Обабков и руководитель практики комплексной цифровизации процессов Naumen Никита Кардашин.

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