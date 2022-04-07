7 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

07.04.2022, четверг

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам проверок готовности Свердловской, Курганской, Тюменской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов к пожароопасному периоду. О готовности регионов УрФО к пожароопасному сезону, о территориях, где ожидается повышенная пожарная опасность, а также о финансировании противопожарных мероприятий и тушения лесных пожаров в УрФО расскажут начальник Департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков и государственный инспектор по пожарному надзору по Свердловской области Руслан Артемьев.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная планам работы карбонового полигона «Урал-Карбон». О карбоновых исследованиях на базе Коуровской обсерватории, взаимодействии углеродного полигона с промышленными предприятиями Свердловской области, технологиях спутникового мониторинга экосистем для определения потоков углерода, а также о совместных планах Уральского федерального университета и Уральского государственного лесотехнического университета по развитию «Урал-Карбона» расскажут руководитель полигона «Урал-Карбон» Виктор Валдайских, специалист лаборатории физики климата и окружающей среды УрФУ Константин Грибанов, проректор по научной работе УГЛТУ Валерий Фомин.

В 16:00 состоится онлайн-брифинг по итогам заседания штаба по повышению устойчивости социальной сферы и экономики региона. Участие в нем примет первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. Трансляция будет доступна на странице Свердловской области во «ВКонтакте».

В 16:00 в социальном общественном центре помощи и поддержки гражданских инициатив «Социо» (ул. Малышева, 6) состоится встреча с уральскими паралимпийцами, а также с теми, кто помогает им в спортивной карьере и жизни. В мероприятии примут участие лыжницы Екатерина Разумная (вместе со своим лидером Алексеем Ивановым) и Ксения Бережная (с лидером Ильей Широковым), заслуженный тренер России Валерий Огородников и директор центра адаптивного спорта «Родник» Олег Кульков, родители спортсменов, подростки и молодежь как с особенностями развития, так и без. Спортсмены расскажут, как смогли мобилизоваться и успешно выступить на альтернативных Зимних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске (в их копилке – три медали) и на чемпионате и первенстве России по лыжным гонкам (спорт слепых), в какие секции и школы необходимо записать особых детей, чтобы у них была возможность найти себя в спорте.

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