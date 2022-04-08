8 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

08.04.2022, пятница

В 9:45 в Екатеринбурге (ул. Таганская, 58, манеж Специализированной пожарно-спасательной части, вход с ул. Фрезеровщиков) пройдёт первенство Главного управления МЧС России по Свердловской области по пожарно-спасательному спорту «Кубок Свердловской области» среди сотрудников пожарно-спасательных подразделений. Спортсменам предстоит состязаться в подъеме по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа учебной башни и преодолении 100-метровой полосы с препятствиями.

В 10:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится пресс-тур, посвященный подготовке ливневой канализации города к весенне-летнему сезону. Специалисты продемонстрируют, как проводятся работы по очистке и промывке ливневой канализации, расскажут о регламентах содержания ливневки в Екатеринбурге и ее готовности к сезону активного таяния снега и к летним дождям.

В 12:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвящённую началу сезона активности клещей в Свердловской области. Эксперты дают прогноз на сезон клещей: когда ожидать пик активности? Каковы риски заражения клещевым энцефалитом? Как оказать первую медицинскую помощь при укусе клеща? Кому необходима вакцинация? На эти и другие вопросы ответят: Екатерина Ютяева, заместитель министра здравоохранения Свердловской области; Анжелика Пономарева, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области; Марина Топоркова, заведующая первым неврологическим отделением «Новой больницы», руководитель Городского центра лечения природноочаговых инфекций. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная юбилею областной наркологической больницы. О 45-летии с момента появления специализированной наркологической больницы в Екатеринбурге, трансформации подразделений больницы, а также об итогах работы расскажут главный внештатный специалист-психиатр-нарколог Уральского федерального округа, главный врач областной наркологической больницы, кандидат медицинских наук Антон Поддубный, врач психиатр-нарколог областного организационно-методического и консультативного отдела Свердловской областной клинической психиатрической больницы, главный врач областной наркологической больницы (1991-2008 г.) Юрий Ружников и главный нарколог Свердловской области, начальник ГБУЗ СО «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн» Олег Забродин.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к прохождению весеннего паводка в Свердловской области. О начале, масштабе и прогнозе паводка в Свердловской области в 2022 году, системе предупреждения населения о чрезвычайных ситуациях, готовности Свердловской области к обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод расскажут министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов и начальник группы прогнозирования чрезвычайных ситуаций Управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Свердловской области Наталья Шошина.

В 16:00 в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала откроется выставка архивных документов, фотографий и этнографических предметов «Фольклор страны Советов», посвященная году культурного наследия народов России.

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