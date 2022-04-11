11 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

11.04.2022, понедельник

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам проведения IV Всероссийского фестиваля камерных и моноспектаклей «Он. Она. Они» в Екатеринбурге. Об итогах проведения фестиваля, географии участников, уровне работ и их оценке, а также о новых направлениях театра кукол расскажут председатель жюри фестиваля, российский театральный режиссер, лауреат Государственной премии РСФСР Анатолий Праудин, член жюри фестиваля, директор и художественный руководитель «Коляда-театра» Николай Коляда, ректор Екатеринбургского государственного театрального института Анна Глуханюк, доцент кафедры режиссуры и актерского мастерства театра кукол Российского государственного института сценических искусств Александр Стависский.

В 10:00 в Нижнем Тагиле в Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре им. В.В. Тетюхина начнется День памяти Владислава Тетюхина.

В 11:00 в Туринске (ул. Дзержинского, 2) состоится запуск производства офсетной белой бумаги на Туринском целлюлозно-бумажном заводе. Автобус для СМИ отправится от резиденции губернатора (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) в 7:00.

С 12:00 до 14:00 в Екатеринбурге (Novotel, ул. Энгельса, 7) пройдет конференция «Развитие российской экономики в новых реалиях: риски и возможности для бизнеса. Ожидания новой экономической политики». В мероприятии примут участие Александр Демин, депутат Госдумы РФ, председатель комитета по малому и среднему предпринимательству; Мария Михайлова, CEO RC Group, председатель комиссии по развитию рынка организации «Инвестиционная Россия»; Егор Патов, директор по развитию дистрибуции RC Group; Сергей Белоконев, научный руководитель факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ; Рант Агаджанян, член комитета свердловского заксобрания по социальной политике; Елена Мищенко, президент RC Group.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная гастролям театра «Особняк. Театр» в рамках федеральной программы ''Большие гастроли''. О программе гастролей, основных темах и культурных смыслах постановок, исполнителях главных ролей, а также о реализации федеральной программы «Большие гастроли» в Свердловской области расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, директор Объединенного музея писателей Урала и фестиваля «Свободный стих» Ирина Евдокимова, актриса, лауреат «Золотой маски» в номинации «Лучшая актерская работа» Алиса Олейник.

В 14:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10) состоится заседание комитета по бюджету, налогам и финансам.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»