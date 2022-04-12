12 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

12.04.2022, вторник

В 09:45 в Доме журналистов (ул. Клары Цеткин, 1) состоится пресс-завтрак «Новый вектор экспорта в изменившихся экономических условиях. Антикризисные меры поддержки». В мероприятии примут участие: Дмитрий Ионин, заместитель губернатора Свердловской области; Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства; Татьяна Лагунова, руководитель Центра поддержки экспорта Свердловской области (подразделение СОФПП); Николай Рябцев, управляющий продажами компании и один из собственников компании ООО «Алтей» (работа на СНГ); Алексей Попов, учредитель нескольких компаний ООО «Атерма-Экспорт», ООО «Актив-термокуб», ООО «Ассоциация экспорта» (работа на Европейский рынок).

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное заседание. Депутаты внесут несколько изменений в правила землепользования и застройки и рассмотрят ряд других вопросов.

В 10:00 от офиса группы «Синара» (Розы Люксембург, 51) отправится автобус для участников пресс-тура на стройплощадку деревни Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Журналисты смогут оценить ход работ в общежитиях для спортсменов, где уже ведется чистовая отделка помещений, а также осмотрят общественный центр, в пищеблоке которого начинается установка оборудования. Во Дворце водных видов спорта представители СМИ увидят залы демонстрационного, тренировочного и прыжкового бассейнов. Кроме того, во время экскурсии можно будет узнать о ходе строительства других объектов, возводимых к Универсиаде в районе Новокольцовский: тренировочного поля, медицинского центра и улично-дорожной сети.

В 10:00 в суде города Лесного продолжится рассмотрение уголовного дела по трагическому ДТП на проходной завода, где неисправный автобус въехал в толпу людей, погибли 8 человек.

В 10:30 в Свердловском областном суде состоится заседание по уголовному делу Анны Шехеревой, которая обвиняется в том, что подожгла спящего на улице бездомного.

В 11:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10) состоится заседание комитета законодательного собрания по социальной политике. Депутаты рассмотрят законопроект о новых детских выплатах.

В 12:00 министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дадут старт работе международной выставки-форума «Здравоохранение Урала – 2022» на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо». В рамках выставки состоится III межрегиональный медицинский форум УрФО «Технологии эффективного здравоохранения». В программе более 40 мероприятий, спикерами которых станут 600 федеральных и зарубежных экспертов.

В 13:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится пресс-тур по школам искусств, посвященный Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

В 13:30 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Дню космонавтики. О текущем уровне развития космической техники, основных астрономических событиях 2022 года, метеоритных экспедициях, особенностях совершения космических полетов, испытаниях модели двигателя многоразовой ракеты-носителя, а также о проектах уральских ученых, направленных на популяризацию астрономии и космонавтики расскажут генеральный директор НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова Андрей Мисюра, проректор по научно-образовательным центрам и комплексным научно-техническим программам Южно-Уральского государственного университета Сергей Ваулин, космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, руководитель поискового отряда метеоритной экспедиции и научный сотрудник УрФУ Александр Пастухович, инженер учебной астрономической обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

В 14:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10) состоится заседание комитета законодательного собрания по жилищной политике. На повестке дня – законопроект об ограничении градостроительных полномочий Екатеринбургской гордумы.

В 14:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10) состоится заседание комитета законодательного собрания по законодательству. Депутаты обсудят отмену закона об отзыве губернатора Свердловской области.

В 14:00 в Общественной палате Свердловской области состоятся общественные слушания «Как минимизировать ущерб от паводков и лесных пожаров?».

В рамках мероприятия планируется обсудить вопросы безопасности жителей Свердловской области в сезоны половодий и лесных пожаров, меры по подготовке к данным периодам, эффективность ликвидации последствий природных катаклизмов, рассмотреть возможности минимизации ущерба от чрезвычайных ситуаций. Мероприятие пройдет на площадке TrueConf, подключение по ссылке.

В 16:00 заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин посетит производственную площадку предприятия по разливу безалкогольных напитков ООО «Айседора». Представители предприятия покажут производственный цех, представят планы развития в рамках стратегии импортозамещения и расскажут о выстраивании логистических и кооперационных цепочек для поставки продукции в торговые сети Свердловской области и регионов УрФО. Автобус для СМИ отправится от резиденции губернатора (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) в 14:45.

В 16:30 в Екатеринбурге (ул. Шаумяна, 80) депутат Государственной думы от Свердловской области Жанна Рябцева встретится с воспитанниками Донецкого училища олимпийского резерва им. С. Бубки.

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