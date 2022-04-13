13 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

13.04.2022, среда

В 09:00 в рамках Всероссийского командно-штабного учения на акватории Верхнемакаровского водохранилища пройдут учения сил и средств по спасению людей, попавших в зону паводка. Для эвакуации будет задействован вертолет Ми-8 МЧС России и плавсредства. Сбор представителей СМИ в 08:45 (Полевской городской округ, село Курганово, улица Отдыха, 3).

В 10:00 в ДЭУ Ленинского района (ул. Начдива Онуфриева, 45) состоится приемка уборочной техники к летнему сезону. Заместитель главы администрации Ленинского района Владимир Капустин расскажет, как подготовился район к лету, как проходит месячник чистоты, и ответит на вопросы журналистов.

В 12:00 в рамках реализации партийного проекта «Народный контроль» в Екатеринбурге состоится круглый стол «Проблемы в пресечении нелегальных пунктов приема металла, методы и способы борьбы с нарушителями» (ул. Розы Люксембург, 7, конференц-зал). Участие в обсуждении примут депутаты, представители профильных министерств, Главного управления МВД, прокуратуры, Союза отходоперерабатывающих предприятий УрФО и общественники. Участники обсудят меры, которые уже применяются для контроля работы пунктов приема металла, и выступят с предложениями для пресечения нелегальных пунктов приема металла. Спикеры: Виктор Шептий – первый заместитель секретаря СРО ЕР; Дмитрий Чукреев – региональный координатор проекта «Народный контроль».

В 13:00 в Уральском государственном горном университете начнется пленарное заседание Международной научно-практической конференции «Диалог религиозного и светского мировоззрения: современные трансформации» (ул. Куйбышева, 30, Царский зал). На конференции будут обсуждаться вопросы взаимоотношений религиозных организаций и государства, духовно-нравственного воспитания, религиозного образования, а также границ светского и религиозного в современном обществе. К обсуждению очно и в онлайн-режиме присоединятся более 200 известных религиозных деятелей, ученых, философов, теологов, представителей органов государственной власти. В пленарном заседании примут участие руководители епархий Екатеринбургской митрополии, регионального Духовного управления мусульман Свердловской области, Департамента внутренней политики, министерства образования и молодежной политики, министерства общественной безопасности Свердловской области, ученые из российских и зарубежных университетов.

В 18:00 в Свердловской филармонии (ул. Карла Либкнехта, 38а, проход для прессы через служебный вход – мимо ресторана «Момо») состоится пресс-подход дирижера Государственного симфонического оркестра имени Светланова и скрипача, солиста Московской филармонии Павла Милюкова.

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