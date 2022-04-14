14 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

14.04.2022, четверг

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную качеству мясной и молочной продукции в Свердловской области. Специалисты Россельхознадзора наблюдают увеличение фальсификата молочной и мясной продукции: какие замечания к качеству товаров отмечают эксперты? С чем связана подмена ингредиентов в продуктах? Какие штрафы ждут недобросовестных производителей? На эти и другие вопросы ответят: Евгения Косарева, начальник отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Свердловской области; Ирина Топоркова, руководитель испытательной лаборатории ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора»; Юрий Окунев, директор ООО «Талицкое молоко». Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов образовательной акции «Тотальный диктант» в Екатеринбурге в 2022 году. Об итогах акции, количестве участников этого года, основных ошибках при написании диктанта расскажут координатор акции «Тотальный диктант» в Екатеринбурге, председатель Уральской гильдии преподавателей русского языка как иностранного Алексей Боталов и заведующая кафедрой русского языка для иностранных учащихся УрФУ, к.ф.н. Юлия Михайлова.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению IХ Областного семинара театральной молодежи в 2022 году. О программе мастер-классов, кинопрограмм, творческих встреч, лабораторий по современным театральным направлениям, работе над эскизами спектаклей, а также об образовательной площадке для театральных менеджеров расскажут министр культуры Свердловской области, секретарь Союза театральных деятелей РФ, председатель Свердловского отделения Союза театральных деятелей РФ Светлана Учайкина, заслуженный артист РФ, художественный руководитель Нижнетагильского драматического театра им. Д.Н. Мамина-Сибиряка Игорь Булыгин, режиссер лаборатории драматического театра «Классика как современность» Мурат Абулкатинов и ведущий специалист по творческим проектам Свердловского отделения СТД РФ, куратор Областного семинара театральной молодежи Валерия Созонова.

В 14:00 начнется пресс-тур в гостиницу «Центральную» (ул. Малышева, 74), посвященный 95-летию старейшей действующей гостинице города, где с помощью виртуальной реальности воссоздали один из номеров начала прошлого века. У участников пресс-тура также будет возможность увидеть, каким был город в то время из окна гостиницы.

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