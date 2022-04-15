15 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

15.04.2022, пятница

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению благотворительного фестиваля «Дни Белого Цветка» и конкурса цветочных композиций в Екатеринбурге. Об истории и традициях императорского праздника, особенностях проведения благотворительного фестиваля и конкурса цветочных композиции «Белый цветок – 2022» расскажут руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии и духовный наставник Православной службы милосердия, протоиерей Евгений Попиченко, президент фестиваля цветочных композиций «Белый Цветок – 2022», руководитель общественной организации «Содружество «Кольцо святой Екатерины» Надежда Вязникова, консультант конкурса по техническим решениям, преподаватель ландшафтных дисциплин УрГАХУ Алексей Овсянников, исполнительный директор фестиваля, и. о. генерального директора Союза ландшафтных специалистов Урала «Клевер» Наталия Федоровых и руководитель отдела развития Православной службы милосердия, координатор благотворительного фестиваля «Дни Белого Цветка» в Екатеринбурге Наталья Заякина.

С 15 по 16 апреля в Екатеринбурге пройдет семинар-совещание КПРФ Уральского федерального округа с участием депутатов Государственной думы, руководителей Центрального Комитета КПРФ и руководителей региональных отделений. 15 апреля с 11:30 до 16:00 пройдет ряд встреч членов КПРФ с общественностью (УрФУ, пр. Ленина, 51, пресс-центр, к. 248).

В 13:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга заместителя главы города Алексея Бубнова, посвященного старту голосования горожан за общественные территорий, подлежащие благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году в рамках программы «Формирование современной городской среды». Спикер расскажет о сроках и процедуре голосования, территориях, которые на него вынесены и проектах, которые могут быть реализованы на предлагаемых к голосованию объектах.

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