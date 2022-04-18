18 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

18.04.2022, понедельник

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная приему заявок на форум «Сильные идеи для нового времени – 2022». О результатах форума, прошедшего в 2020 году, а также об опыте и успешно реализованных проектах в регионе расскажут заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, директор АНО «Особые люди» Татьяна Флеганова, заместитель директора Уральского института управления РАНХиГС, к.э.н. Дмитрий Масленников и директор бизнес-школы УрФУ, общественный представитель АСИ по направлению «Образование и кадры», д.э.н. Лариса Малышева.

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