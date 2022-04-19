19 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

19.04.2022, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности и постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию заместителя руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области, начальника отдела ограничения монополистической деятельности Екатерины Воробьевой. Эксперты ФАС отмечают рост числа жалоб от свердловчан на нарушение порядка подключения к электросетям: с чем это связано? Как специалисты оценивают доступность процедуры по технологическому подключению к электро и газомагистралям? На эти и другие вопросы ответит спикер. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 14:00 глава Екатеринбурга Алексей Орлов вместе с учениками «строительного класса» гимназии № 2 посетит строящийся Дворец водных видов спорта, возводимый в рамках Всемирных летних студенческих игр 2023 года.

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