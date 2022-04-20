20 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

20.04.2022, среда

В 09:30 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится пресс-тур, посвященный проведению месячника чистоты в уральской столице. Специалисты комитета благоустройства проинспектируют один из районов Екатеринбурга, где идет очистка газонов от грязи и мусора, мойка ограждений, светофоров и остановочных комплексов, уборка улиц, а также ямочный ремонт проезжей части. Предусмотрен пресс-подход.

В 09:30 состоится пресс-тур на строительство III пускового комплекса ЕКАД. Большая часть работ на новом участке кольцевой автодороги уже выполнена, строительная готовность объектов составляет 67,7%.

В 12:00 в Доме журналистов (ул. Клары Цеткин, 1) состоится пресс-конференция «Туристический потенциал Среднего Урала». Участники: Эльмира Туканова – директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области; Елена Чечунова – председатель​ комитета​ по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма​ Законодательного собрания Свердловской области; Ирена Базите – главный врач областной специализированной больницы медицинской реабилитации «Липовка». Речь пойдет о развитии внутреннего туризма, о поддержке предпринимателей, вовлеченных в эту сферу. Участники пресс-конференции обсудят развитие сельского и лечебно-оздоровительного туризма на основе природных факторов.

В 12:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга заместителя начальника Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Григория Сурганова, посвященного программе выделения земельных участков льготным категориям граждан.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Национальному дню донора в России. О количестве заготовленной донорской крови в 2021 году, мерах поддержки доноров в Свердловской области и праздничных мероприятиях, приуроченных к Национальному дню донора, расскажет заместитель главного врача по организационно-методической работе областной станции переливания крови, главный внештатный трансфузиолог Свердловской области и УрФО, к.м.н. Наталья Попкова и донор тромбоцитов Оксана Крючкова.

В 15:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная приему заявок на форум «Сильные идеи для нового времени – 2022». О результатах форума, а также об опыте и успешно реализованных проектах Свердловской области расскажут заместитель губернатора свердловской области Дмитрий Ионин, директор АНО «Особые люди» Татьяна Флеганова, заместитель директора Уральского института управления РАНХиГС, к.э.н. Дмитрий Масленников и директор бизнес-школы УрФУ, общественный представитель АСИ по направлению «Образование и кадры», д.э.н. Лариса Малышева.

В 16:00 в Доме правительства (пл. Октябрьская, 1) состоится заседание Избирательной комиссии Свердловской области.

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