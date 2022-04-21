21 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

21.04.2022, четверг

В 09:30 от плотины городского пруда (пр. Ленина, ближняя беседка к резиденции губернатора Свердловской области) начнется пресс-тур, посвященный борьбе с нелегальным граффити в Екатеринбурге. Специалисты расскажут, как происходит удаление граффити, продемонстрируют работу пескоструйной машины, а также новую технологию обработки поверхностей, которая поможет упростить решение проблемы нелегальных рисунков в городе.

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная формированию экономики замкнутого цикла в регионе в условиях санкций. О результатах создания экономики замкнутого цикла в Свердловской области, перспективах импортозамещения, развитии целостной системы раздельного сбора отходов в регионе, а также о задачах по сохранению экологии расскажут заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов и председатель правления Союза отходоперерабатывающих предприятий УрФО Сергей Литвиненко.

В 11:00 в Уральском колледже строительства, архитектуры и предпринимательства Свердловской области (Екатеринбург, ул. Малышева 117) пройдет открытый онлайн-урок на платформе «Сферум», где подведут итоги первого года работы интернет-платформы. Спикеры: Николай Вяткин – начальник отдела управления проектной деятельностью и цифрового развития образования Министерства образования Свердловской области; Евгений Рыбаков – заместитель директора Екатеринбургского филиала «Ростелекома» по работе с корпоративным и государственным сегментами; Сергей Котусов – заместитель директора по учебно-производственной работе ГАПОУ СО «УКСАП».

В 11:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится пресс-тур, посвященный Дню местного самоуправления. Участники пресс-тура познакомятся с работой городского Ресурсного центра территориального самоуправления, а также посетят территории, где активно работают ТОСы. Эти общественные объединения получают поддержку муниципалитета для решения проблем жителей – от ремонта колонок, снабжающих водой частный сектор до установки системы видеонаблюдения на улицах.

В 13:00 состоится онлайн-брифинг по итогам заседания штаба по повышению устойчивости социальной сферы и экономики региона. На вопросы ответит министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов. Трансляция будет доступна на странице Свердловской области во «ВКонтакте».

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное пленарное заседание общественной палаты города. Его участники обсудят вопросы организации питания в детсадах и школах Екатеринбурга, сотрудничество с общественными палатами ближайших муниципалитетов и др.

В 18:00 в Екатеринбурге (пр. Ленина, 25, ТЦ «Европа», конференц-зал) пройдет круглый стол «Практика применения Стандарта комплексного развития территории». Организаторы: Школа главного архитектора Тимура Абдуллаева и банк ПСБ при участии фонда «Дом.рф», правительства Свердловской области и администрации Екатеринбурга. Спикеры: Антон Финогенов – заместитель генерального директора фонда «Дом.Рф»; Максим Пучков – заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области; Алексей Храмов – начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга; Андрей Молоков – главный архитектор Екатеринбурга; Александра Богданова – директор по развитию архитектурного бюро Archinform, выпускница программы «Архитекторы.рф»; Екатерина Спирина – директор комплексного проектирования «Атомстройкомплекс»; Татьяна Чернышева – руководитель управления ипотечных продаж ПСБ; Ринат Иржанов – управляющий уральского филиала ПСБ; Евгений Фельдман – генеральный директор Acons Development; Иван Кудрявцев – директор по развитию «Группы ЛСР» на Урале. Модератор: Тимур Абдуллаев – руководитель архитектурного бюро Archinform, основатель образовательной платформы «Школа главного архитектора». Трансляция мероприятия будет доступна по ссылке.

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