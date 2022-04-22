22 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

22.04.2022, пятница

В 10:00 в Общественной палате Свердловской области состоится круглый стол, посвященный «Фестивалю дарения #МЫВМЕСТЕ». Участники расскажут об организации в рамках фестиваля мобильных точек здоровья, запуске электронного сервиса «Фестиваль дарения», об оказании бесплатной юридической помощи и реализации проекта «Дорога домой». Также будет презентован сборник фантастики «Аэлита» и областной конкурс детского творчества «Созвездие». В круглом столе примут участие: Евгения Миронович, волонтер, куратор проекта #МЫВМЕСТЕ; Ирина Левина, член Общественной палаты Свердловской области; Мария Целищева, председатель Свердловской региональной общественной экологической организации «ЭКА-Екатеринбург»; Лариса Лазарева, президент межрегиональной общественной организации «Аистенок»; Борис Долинго, русский писатель-фантаст, председатель правления Екатеринбургского отделения Союза писателей России; Андрей Бельянский, председатель рабочей группы Общественной палаты Свердловской области по реализации национальных целей в Свердловской области.

В 11:00 в фойе актового зала главного учебного корпуса УрФУ состоится прощание с почетным профессором университета Станиславом Набойченко.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную разработкам уральских ученых для задач импортозамещения. Ноу-хау для развития сельского хозяйства и промышленности: какие разработки ведут сегодня уральские ученые для решения проблем импортозамещения? Проекты в каких отраслях помогут восполнить цепочку производства, улучшить технологии? Как изменилась работа ученых с международным сообществом в условиях санкций? На эти и другие вопросы ответят: Алексей Макаров, член-корреспондент РАН, главный ученый секретарь УрО РАН, заведующий отделом материаловедения и лабораторией механических свойств Института физики металлов УрО РАН; Михаил Карпухин, проректор по научной работе и инновациям УрГАУ, кандидат сельскохозяйственных наук; Игорь Манжуров, директор по развитию Уральского межрегионального научно-образовательного центра; Александр Волков, руководитель проектов Экспериментально-производственного комбината Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н.Ельцина. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению федерального конкурса «Золотая стажировка» и акции «Время карьеры» в 2022 году. О содействии трудоустройству студентов, карьерных мероприятиях платформы «Россия – страна возможностей», участии партнеров в акции, а также об организации федерального конкурса «Золотая стажировка» расскажут заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков, руководитель проекта «Время карьеры», председатель Союза студентов УрФУ Ойбек Партов, руководитель направления проектного офиса по развитию кадрового научного потенциала частного учреждения «Наука и инновации» госкорпорации «Росатом» Вера Абелинскайте и заместитель управляющего по розничному бизнесу филиала Газпромбанка «Уральский» Елена Копылова.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная анализу экономического состояния регионов УрФО в 2021 году и перспективам на 2022 год. Об итогах социально-экономического развития регионов УрФО в 2021 году, перспективах сохранения устойчивости экономики в 2022 году, а также о федеральных и региональных мерах поддержки территорий и населения расскажут директор Института экономики УрО РАН, д.э.н. Юлия Лаврикова, заместитель директора Института экономики УрО РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н. Виктория Акбердина, заместитель директора Института экономики УрО РАН, к.э.н. Арина Суворова и руководитель центра социоэкономической динамики Института экономики УрО РАН, д.э.н. Ольга Козлова.

В 13:00 в уральском полпредстве (Екатеринбург, ул. Добролюбова, 11) полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев проведет Совет по патриотическому воспитанию граждан, на котором будут обсуждаться вопросы подготовки мероприятий, приуроченных к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В совете примут участие представители Минобороны и войск национальной гвардии России, руководство Федерального агентства по делам молодежи, заместители губернаторов регионов УрФО, герои России, руководители молодёжных и ветеранских общественных организаций. Мероприятие пройдёт в смешанном формате – офлайн и по видео-конференц-связи.

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