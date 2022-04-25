25 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

25.04.2022, понедельник

В 11:00 на станции метро «Площадь 1905 года» начнется пресс-тур, посвящённый обеспечению безопасности пассажиров на метрополитене. Директор метро Андрей Панаиотиди расскажет о принимаемых мерах и ответит на вопросы журналистов.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную продлению «дачной амнистии» до 2031 года. Какие новые возможности открываются для собственников объектов недвижимости? Сколько свердловчан уже воспользовались правом на легализацию недвижимого имущества? На эти и другие вопросы ответят: Ксения Шакинко, начальник отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере управления Росреестра по Свердловской области; Ольга Заварыкина, начальник отдела по работе с земельными участками, собственность на которые не разграничена, министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области; Надежда Локтионова, председатель Свердловского регионального отделения союза садоводов России. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 12:00 в дизайн-бюро униформы «РФФОРМА» (ул. Малышева, 21/1, 6 этаж) дизайнер и предприниматель Инна Королева познакомит с производством линии дизайнерской одежды Inna Koroleva Lab, которая была представлена президенту РФ Владимиру Путину на заседании Наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей» 20 апреля. О мерах поддержки малого бизнеса расскажут и.о. министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян, заместитель директора СОФПП Анна Вяткина.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к проведению акции «Бессмертный полк» в Екатеринбурге в 2022 году. О ходе подготовки к шествию в 2022 году и особенностях проведения акции, а также о количестве предполагаемых участников расскажут начальник управления культуры администрации города Екатеринбурга Илья Марков и координатор проекта «Бессмертный полк» в Свердловской области Валерий Басай.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Всероссийской неделе охраны труда. О перспективах развития деятельности в области охраны труда, основных причинах несчастных случаев на производстве, текущей ситуации с занятостью населения в Свердловской области, а также о нововведениях в Трудовом кодексе РФ расскажут заместитель директора Департамента по труду и занятости населения Свердловской области Алексей Мельничук, директор ГАУ СО «Областной центр развития трудовых ресурсов и социально-трудовых отношений» Олег Белошейкин, председатель комиссии по охране труда Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Радиф Гилимшин и заместитель председателя Федерации профсоюзов Свердловской области Алексей Киселев.

В 15:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению Европейской недели иммунизации в Екатеринбурге и Свердловской области. О внедрении регионального календаря прививок, доступности вакцин и их грамотной совместимости, итогах иммунизационной кампании 2021 года, а также о проведении Дня здоровья в Екатеринбурге расскажут заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева, заместитель главного врача ГАУЗ СО «Городской центр медицинской профилактики» Александр Харитонов.

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