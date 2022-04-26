26 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

26.04.2022, вторник

В 09:30 на площади 1905 года состоится митинг, посвященный автопробегу Федерации независимых профсоюзов России «Zа мир без нацизма!», стартовавшему 12 апреля во Владивостоке. Участниками мероприятия в Екатеринбурге станут представители профсоюзных организаций Свердловской области, волонтеры, ветераны боевых действий, локальный войн и конфликтов, ветераны труда. Старт движению автоколонны в Москву дадут председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских, герой России Сергей Воронин.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное заседание. Депутаты заслушают отчет об исполнении бюджета города за 2021 год, обсудят внесение изменений в решение «Об образовании особо охраняемых природных территорий местного значения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» и утверждении их границ» и другие вопросы. По окончании заседания в этом же зале соберется депутатская группа «Содействие развитию Ленинского района города Екатеринбурга».

В 10:00 в Екатеринбурге в апарт-комплексе «Башня Исеть» пройдут пожарно-тактические учения подразделений Екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона. По легенде возгорание произойдет в апартаментах на 48-м этаже. Огнеборцы отработают действия по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ на высотных зданиях. Сбор представителей СМИ в 09:45 у входа в ресторан Good Community по адресу: ул. Бориса Ельцина, 6.

В 10:00 в Уральском федеральном университете (ул. Мира, 21, корпус физико-технологического института УрФУ) покажут циклотрон и радиофармпрепараты, которые облучают с его помощью, а также лабораторию, где синтезируют новые лекарственные вещества. Ученые расскажут о последних достижениях по созданию препаратов для диагностики и лечения рака и о готовящемся выпуске опытно-промышленной партии лекарств для профилактики осложнений диабета. Директор Циклотронного центра ядерной медицины УрФУ Степан Зырянов расскажет, сколько препаратов для диагностики необходимо Свердловской области, откуда сегодня их доставляют в регион, сколько потребностей может покрыть УрФУ, какие препараты создают уже сегодня в вузе и когда первые партии начнут поступать в больницы Екатеринбурга. Заведующий лабораторией первичного биоскрининга, клеточных и генных технологий УрФУ Всеволод Мелехин расскажет о новых противоопухолевых веществах, которые синтезировали в университете. На их основе ученые планируют создать современные лекарства для химиотерапии онкологических заболеваний. Научный сотрудник лаборатории органического синтеза УрФУ Константин Саватеев покажет вещества, которые стали основой для противодиабетических препаратов, аналогов которым не существует. Ученый расскажет, почему препарат уникальный, чем он сможет помочь пациентам с диабетом и что необходимо, чтобы лекарство появилось на российском рынке.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева. Перенастройка экономики УрФО в условиях санкций: как оценивается состояние рынка труда? Какими новыми мерами поддержки смогут воспользоваться население и бизнес? Каковы ожидания от прохождения посевной-2022?. На эти и другие вопросы ответит спикер. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная планам по развитию парка Маяковского на весенний и летний периоды 2022 года. О культурно-развлекательной программе на ближайшие месяцы, новых аттракционах и площадках, открытии «Вкусной улицы», а также о благоустройстве лесной части и входа с ул. Щорса расскажут начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков и директор парка Маяковского Павел Зубакин.

В 15:00 начнется пресс-тур в дендропарк (ул. Первомайская, 87). Сотрудники парка расскажут, что именно происходит на территории парка в период просушки, почему необходимо прекращение эксплуатации площадок, а также покажут, как выглядит сам дендрарий в этот период.

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