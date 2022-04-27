27 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

27.04.2022, среда

В 10:00 в Екатеринбурге в ТРК «Комсомолл» пройдут соревнования Специальной Олимпиады по волейболу и юнифайд-волейболу в категориях 16-21 и 22+ (дублер Сибирского тракта, 2, Honey Volley Park). Планируется, что в торжественном открытии соревнований примет участие уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная работе судебных приставов по оказанию правовой помощи и предоставлению мер поддержки гражданам в Свердловской области. Об оказании правовой помощи, приостановке взысканий задолженности и заложенного имущества по кредитам с военнослужащих, сохранении средств на счете в размере прожиточного минимума при списании по исполнительным документам, а также о мерах поддержки граждан, оказавшихся в трудной ситуации, расскажет заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области – заместитель главного судебного пристава Свердловской области Дмитрий Шеломенцев.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию начальника Уральского таможенного управления Алексея Фролова. Уральское таможенное управление фиксирует рост обращений от предпринимателей на горячую линию: с какими проблемами сталкиваются бизнесмены? Как трансформируется логистика торгового рынка? Изменился ли список стран импортеров и экспортеров? На эти и другие вопросы ответит спикер. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная оцифровке книжных памятников в регионах УрФО в рамках национального проекта «Культура». О методах работы с историческими изданиями, способах оцифровки редких книг и журналов, доступности электронных изданий для читателей из разных регионов, а также о планах по оцифровке книжных памятников на 2022 год расскажут директор Тюменской областной научной библиотеки им. Д. И. Менделеева Ольга Адамович, директор Курганской областной универсальной научной библиотеки им. А. К. Югова Наталья Катайцева, директор Государственной библиотеки Югры Евгения Финк, директор Национальной библиотеки Ямало-Ненецкого автономного округа Наталия Микрюкова, директор Челябинской областной универсальной научной библиотеки Наталья Диская и заведующий региональным центром цифровых библиотечных технологий Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского Евгений Негуляев.

В 13:00 в Доме журналистов (ул. Клары Цеткин, 1) состоится пресс-конференция министра социальной политики Свердловской области Андрея Злоказова и заместителя управляющего отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области Ольги Шубиной. Речь пойдет о мерах социальной поддержки малоимущих граждан и семей с детьми.

В 15:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная посвященная премьере спектакля «Ты не прощайся» по произведениям Микаэла Таривердиева в Свердловском театре музыкальной комедии. О работе над постановкой, смыслах музыкальной притчи, а также о художественных и технических решениях спектакля расскажут художественный руководитель Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии, режиссер-постановщик спектакля, лауреат премии «Золотая маска» Филипп Разенков, солист Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии, заслуженный артист РФ Павел Дралов и композитор, музыковед Вера Таривердиева.

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