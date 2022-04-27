Дополнение к анонсам

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Среда, 27 апреля 2022, 06:22 мск

Новости Екатеринбург

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С 12:00 до 14:00 в БЦ «Президент» (ул. Бориса Ельцина, 1а) ИД «КоммерсантЪ-Урал» проведет круглый стол «Торговые центры в новых экономических реалиях: проблемы, решения, перспективы».

За круглым столом соберутся представители ТРЦ «Гринвич», «Пассаж», Veer Moll, «Европа», представители других крупных ТЦ Екатеринбурга. Ретейлеры планируют обсудить, как изменилась покупательская способность екатеринбуржцев, с какими проблемами сталкиваются владельцы ТРЦ и арендаторы, а также перспективы развития торговых площадок в новых экономических условиях.

С экспертным мнением выступят заместитель министра АПК и потребительского рынка Свердловской области Светлана Островская, представители Российского совета торговых центров (РСТЦ), городской администрации и другие.

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