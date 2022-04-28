28 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

28.04.2022, четверг

В 09:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, со двора) на выездное заседание отправится депутатская группа «Содействие развитию восьмого района «Академический». Участники заседания обсудят развитие сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений в Академическом.

В 11:00 в ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2, регистрация и кофе-брейк с 10:00) состоится открытие XII Уральского медиафорума и «Инфорума» Союза журналистов России. Участники обсудят главные тенденции медиаиндустрии, перспективные форматы печатных и электронных СМИ, новые каналы трансляции контента и способы привлечения аудитории, роль медиа в формировании имиджа региона, нововведения федерального законодательства. 29 апреля площадкой медиафорума станет «Сима-ленд».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная внедрению регионального инвестиционного стандарта в Свердловской области. О целях, механизмах и этапах внедрения регионального инвестиционного стандарта в Свердловской области, а также о роли деловых объединений расскажут заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, председатель Свердловского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Леонид Гункевич, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов, председатель совета Свердловского областного отделения «Опора России» Илья Тыщенко, сопредседатель Свердловского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Александр Кошкин.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная основным итогам работы делегации Свердловской области на Международной промышленной выставке «Иннопром» в Ташкенте. О значении выставки для развития двусторонних отношений между Узбекистаном и Россией, мероприятиях деловой и выставочной программ форума, а также о подписанных соглашениях расскажут министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев, исполняющая обязанности министра инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин и директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

В 12:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную итогам отопительного сезона в Свердловской области. Энергетики подводят итоги отопительного сезона в Свердловской области: как тепло- и энергосистемы региона прошли пики нагрузок? Каковы планы по ремонту и обновлению систем? Какова задолженность населения и предприятий перед поставщиками энергоресурсов? На эти и другие вопросы ответят: Игорь Чикризов, первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области; Дмитрий Буданов, генеральный директор «Облкоммунэнерго»; Олег Ефимов, директор филиала «СО ЕЭС» Свердловское РДУ; Кирилл Гонта, и.о. директора филиала «Россети ФСК ЕЭС» – Свердловское ПМЭС; Владимир Вяткин, заместитель директора – главный инженер филиала «Россети Урал» – «Свердловэнерго»; Павел Родин, главный инженер Свердловского филиала «Т Плюс»; Андрей Шмельков, исполнительный директор «Екатеринбургской теплосетевой компании»; Дмитрий Прилежаев, директор по работе с дебиторской задолженностью Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс». Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 12:30 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная ситуации с долгами по налоговым выплатам в Свердловской области. О задолженностях свердловчан по налоговым выплатам, работе ведомства по взысканию долгов, штрафных санкциях для неплательщиков, а также о мерах поддержки бизнеса расскажет заместитель руководителя УФНС России по Свердловской области Марина Рябова.

В 14:00 в «Точке кипения» УрФУ (ПР. Ленина, 66) состоится финал конкурса «Проекты городских пространств» с защитой эскизных проектов благоустройства территорий и подведением итогов конкурса. работы представят 13 студентов аграрного, архитектурного и лесотехнического университетов. Эскизные проекты подготовлены по техническим заданиям администраций Полевского, Верхнего Тагила, Нижнесергинского городского поселения и городского округа Дегтярск. Для доступа на площадку мероприятия необходимо пройти регистрацию по ссылке.

В 16:00 состоится онлайн-брифинг по итогам заседания штаба по повышению устойчивости социальной сферы и экономики региона. На вопросы ответит заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. Трансляция будет доступна на странице Свердловской области во «ВКонтакте».

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