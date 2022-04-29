29 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

29.04.2022, пятница

В 10:00 начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Константин Шевченко расскажет о комплектовании муниципальных детских садов на 2022-2023 учебный год. Также спикер поделится подробностями создания условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет. Трансляция онлайн-брифинга состоится на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф).

В 12:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную программе отдыха в майские праздники в Свердловской области. Военные спектакли и выставки, спортивные забеги и концерты: куда пойти в майские праздники и в День Победы? Какие культурные площадки можно посетить по «Пушкинской карте»? На эти и другие вопросы ответят: Сергей Радченко, заместитель министра культуры Свердловской области; Илья Марков, начальник управления культуры администрации Екатеринбурга. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 12:30 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению первомайских мероприятий в регионе. О запланированных шествиях и митингах в городах Свердловской области, работе профсоюзных организаций, количестве участников акций, а также о других первомайских мероприятиях расскажут председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских, председатель Свердловской областной организации горно-металлургического профсоюза России Валерий Кусков и председатель Свердловской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Татьяна Трошкина.

В 14:30 в Екатеринбурге состоится закладка Аллеи туризма (пер. Невьянский, 1а). Мероприятие приурочено к первому празднованию Уральского дня туризма, в нем примет участие глава города Алексей Орлов. Программой предусмотрен пресс-подход.

В 15:00 на площадке Фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» (ул. Ясная, 5) состоится торжественный прием главой Екатеринбурга одаренных детей. Алексей Орлов встретится с победителями муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, регионального этапа чемпионата Свердловской области «Молодые профессионалы», победителей уральской проектной смены «Сириус».

В 17:00 (екб) состоится онлайн-пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике. В ходе мероприятия Эльвира Набиуллина сделает заявление по денежно-кредитной политике. Трансляция пресс-конференции будет доступна на сайте и официальных страницах Банка России в «ВКонтакте», а также на YouTube–канале Банка России.

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