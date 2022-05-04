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4 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

04.05.2022, среда

  • В 10:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке главной команды футбольного клуба «Урал» к решающей части сезона. О результатах прошедших матчей сезона в РПЛ, подготовке команды к предстоящей игре со «Спартаком» расскажут главный тренер футбольного клуба «Урал» Игорь Шалимов и капитан команды футбольного клуба «Урал» Эрик Бикфалви.

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