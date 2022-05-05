5 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

05.05.2022, четверг

В 08:50 от администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) стартует пресс-тур, посвященный обеспечению мер противопожарной безопасности. Специалисты продемонстрируют процесс создания минерализованной полосы, покажут парк специальной техники, задействованной для обеспечения пожарной безопасности на территории муниципальных лесов. Также в программе посещение Екатеринбургской городской единой дежурно-диспетчерской службы, где ведется круглосуточный мониторинг за ситуацией, а также установлена система «Лесохранитель».

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную началу мото- и велосезона в Свердловской области. Автоинспекторы усиливают контроль за двухколесным транспортом на дорогах: увеличилось ли количество ДТП с наступлением весеннего сезона? Какие нарушения допускают водители велосипедов, мотоциклов и электросамокатов? На эти и другие вопросы ответят: Денис Колясников, заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, подполковник полиции; Константин Мочалов, руководитель общественной организации «Вело-Город»; Дмитрий Бердников, руководитель сообщества мотоспортсменов «Мотоджимхана Екатеринбург». Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 12:30 -центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную ситуации с лесными пожарами в Свердловской области. В Курганской области продолжается борьба с лесными пожарами: есть ли угроза для Свердловской области? Что предпринимается для контроля пожароопасной ситуации в регионе? Как влияют погодные условия на риски распространения возгораний? На эти и другие вопросы ответят: Андрей Курьяков, заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области-директор департамента лесного хозяйства; Вячеслав Новиков, начальник управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Свердловской области; Олег Сандаков, начальник Департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 14:00 в стационаре ДГКБ № 9 пройдет торжественное открытие кабинета сенсорной интеграции и кабинета логопеда. Новое пространство предназначено для ускоренной реабилитации детей, перенесших тяжелые травмы и поражения центральной нервной системы. Специалистам переданы современные инструменты, в том числе переносные, для работы в условиях реанимации и у постели пациента на начальном этапе реабилитации. В числе почетных гостей мероприятия: заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов; председатель комитета по социальной политики Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Погудин, директор ТФОМС Свердловской области Валерий Шелякин, вице-президент благотворительного фонда «Дети России», генеральный директор ПАО «СУМЗ» Багир Абдулазизов, д.м.н., главный внештатный специалист по медицинской реабилитации в УрФО Андрей Белкин, д.м.н., главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Свердловской области Анна Плаксина.

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