6 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

06.05.2022, пятница

В 10:00 в Екатеринбурге будет торжественно открыт памятный знак Зайка, посвященный детям, эвакуированным на Средний Урал в годы Великой Отечественной войны. В церемонии, примут участие заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, лауреат международного литературного фестиваля детской литературы имени Агнии Барто, первый заместитель руководителя аппарата губернатора Свердловской области Вадим Дубичев, депутат Государственной думы и выпускник гимназии № 9 Лев Ковпак, заместитель главы Екатеринбурга Сергей Плахотин, создатели памятного знака, преподаватели и ученики гимназии № 9.

В 12:00 в киноконцертном театре «Космос» (ул. Дзержинского, 2) состоится премьерный показ художественно-документального фильма об истории и культуре «Защитники искусства», специально созданного в рамках открытия в Екатеринбурге Центра «Эрмитаж-Урал». С приветственным словом на премьере фильма выступит глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная празднику работников всех отраслей связи и развитию радиоэлектроники в Свердловской области. О современных разработках, актуальных профессиях в различных отраслях связи, мероприятиях Института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ, а также о работе коллективной любительской радиостанции УрГУПС расскажут заместитель генерального директора по продукции гражданского назначения НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова Евгений Шароварин, директор Института радиоэлектроники и информационных технологий Уральского федерального университета Илья Обабков, руководитель коллективной любительской радиостанции УрГУПС Иван Карпенко и ведущий «Радио Си» Леонид Филиппов.

В 15:00 в международном центре искусства «Главный проспект» (пр. Ленина, 8) состоится пресс-конференция, посвящённая новому сезону, и предпоказ выставок. Журналисты первыми увидят экспозицию «В поисках света» Александра и Галины Ремезовых, на которой представлены пейзажи, портретная и историческая живопись. В том числе зрителям будет презентована работа Александра Ремезова «Святая Екатерина», посвящённая покровительнице Екатеринбурга. Автор представит этюды и наброски, выполненные в различных техниках.

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