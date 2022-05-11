11 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

11.05.2022, среда

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная влиянию изменяющегося климата Урала на окружающую среду. О сезонных колебаниях и концентрации парниковых газов, мониторинге трансформации структуры древесной и кустарниковой растительности в Уральских горах, основных изменениях климата на Урале за последние несколько лет и их влиянии на распространение млекопитающих расскажут специалист лаборатории физики климата и окружающей среды Уральского федерального университета Константин Грибанов, старший научный сотрудник лаборатории геоинформационных технологий Института экологии растений и животных УрО РАН, доцент кафедры лесной таксации и лесоустройства Уральского государственного лесотехнического университета Андрей Григорьев и старший научный сотрудник лаборатории экологии охотничьих животных Института экологии растений и животных УрО РАН, кандидат биологических наук Николай Марков.

В 11:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга заместителя главы Екатеринбурга Владимира Гейко, посвященного окончанию отопительного сезона. Спикер даст оценку итогам зимнего отопительного периода, расскажет о предстоящих опрессовках в Екатеринбурге и планах по ремонту коммунальных сетей в преддверии зимы 2022/2023.

В 12:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную планам по реконструкции и строительству дорог в Свердловской области в 2022 году. В Свердловской области отремонтируют почти 130 километров дорог до конца года: какие участки реконструируют в первую очередь? Где в регионе появятся новые магистрали и развязки? Как изменятся схемы движения на период дорожных работ? На эти и другие вопросы ответят: Василий Старков, министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области; Алексей Бубнов, заместитель главы Екатеринбурга; Леонид Лиханов, заместитель начальника отдела надзорной деятельности УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, подполковник полиции. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная показу на сцене Новоуральского театра музыки, драмы и комедии четырех спектаклей Омского государственного музыкального театра. О программе «Больших гастролей» в Новоуральске с 13 по 15 мая, культурных смыслах постановок, обмене спектаклями между двумя театрами расскажут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, директор Новоуральского театра музыки, драмы и комедии Андрей Костюшкин, директор Омского государственного музыкального театра Нэлли Бут и руководитель литературно-драматургической части Новоуральского театра музыки, драмы и комедии Евгений Гаглоев.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная приему заявок на фестиваль уральского кино «Ойка» в 2022 году. О программе, жюри и секциях фестиваля, старте приема заявок, а также о фольклорной киноэкспедиции в поселке Висим расскажут основатель фестиваля уральского кино «Ойка» Артем Белоусов, PR-менеджер фестиваля Екатерина Сазыкина, куратор событийной программы фестиваля Александр Гальперин.

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