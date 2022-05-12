12 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

12.05.2022, четверг

В 09:30 у здания областного правительства (Октябрьская площадь, 1, 1 подъезд) состоится пресс-подход исполняющего обязанности министра промышленности и науки Свердловской области Игоря Зеленкина, после которого начнется пресс-тур на импортозамещающие производства Дегтярска. В 11:00 группа компаний «Промышленные покрытия» (Дегтярск, ул. Калинина, 31П) презентует импортозамещающую продукцию – материалы и оборудование для создания прочных и долговечных полов при интенсивной эксплуатации в различных отраслях производства и бизнеса. В 11:40 компания «Уралтехфильтр-инжиниринг» (Дегтярск, ул. Лесозаводская, 7а) презентует новые образцы импортозамещающей продукции, в том числе фильтры для нефтегазовой и химической отраслей промышленности. Автобус для журналистов отправится от здания правительства в 9:45.

В 10:15 в Екатеринбурге (ул. Расточная, 18, стадион «Локомотив») пройдут соревнования по легкой атлетике спартакиады Главного управления МЧС России по Свердловской области среди сотрудников пожарно-спасательных подразделений. В соревнованиях примут участие 24 команды. Спортсменам предстоит состязаться в беге на различные дистанции и в эстафете.

В 11:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга главного врача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, главного внештатного специалиста минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александра Харитонова, посвященного диспансеризации в уральской столице. Спикер поделится информацией о новшествах в медицинских профилактических обследованиях граждан, расскажет, как часто нужно проверять свое здоровье и каким образом получить от диспансеризации максимальный результат.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению 39-й традиционной «Майской прогулки» в Екатеринбурге. Об особенностях и нововведениях «Майской прогулки» в 2022 году, маршрутах, работе контрольных пунктов, ожидаемом количестве участников и волонтеров расскажут профессор УрФУ, основатель и вдохновитель «Майской прогулки» Виктор Гроховский, председатель Федерации спортивного туризма Свердловской области, главный судья «Майской прогулки» Андрей Яговкин, заместитель председателя Федерации спортивного туризма Свердловской области, директор «Майской прогулки» Татьяна Киселева и член оргкомитета «Майской прогулки» Мария Малышева.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная вопросам кибербезопасности и проектам цифровой защиты. О рисках и угрозах, исходящих от информационного поля и виртуального пространства, работе ведомств по обеспечению кибербезопасности уральцев, законодательных инициативах, которые необходимы для эффективной системы кибербезопасности, расскажут помощник полномочного представителя президента РФ в УрФО Евгений Гурарий, заместитель генерального директора по научно-технической работе УЦСБ Николай Домуховский, технический директор «СКБ Контур» Артем Прескарьян и директор института радиоэлектроники и информационных технологий Уральского федерального университета Илья Обабков.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению инклюзивной музыкально-литературной встречи в Екатеринбурге в рамках Международного инклюзивного фестиваля имени А. С. Пушкина. Об идее фестиваля и литературных встреч, опыте организации инклюзивных мероприятий в Екатеринбурге, а также о доступной среде и работе волонтеров расскажут директор АНО «Ген Гуманизма», заместитель начальника управления по имущественному комплексу и транспорту УрФУ по созданию доступной среды Ольга Ориничева, основатель и руководитель проектов АНО «Ген Гуманизма» Евгения Петухова, режиссер, директор центра «Речевик», президент фонда «Русское слово» Артем Аксенов, начальник отдела продвижения культурно-выставочного комплекса «Синара Центр» Елена Горобинская.

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